Non solo i Vip nazionali, musicisti e influencer, si lanciano negli appelli alla responsabilità.

Anche in Trentino c'è chi simpaticamente usa la musica e il dialetto per condividere il messaggio come Giacomo Perotin Gardumi, di Sardagna ma residente a Malè, con l'hashtag #mirestoacasa ovvero #iorestoacasa.

