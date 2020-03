La città fa i conti con l’emergenza Coronavirus. Dopo lo stop alle messe, ai funerali e alle altre cerimonie religiose, la chiusura dei musei, dopo le restrizioni in vigore per i locali pubblici, arrivano nuovi provvedimenti.



Quello forse più vistoso è il rinvio, a data da destinarsi, della Fiera di San Giuseppe, un appuntamento storico per i trentini, che segna l’ingresso nella stagione primaverile e che da sempre accompagna la vita cittadina.

Annullati anche tutti i matrimoni civili già in programma fino al 3 aprile.



Chiusi, come detto, tutti i musei provinciali e tutte le biblioteche pubbliche e private sul territorio.



Rimangono attivi tutti i servizi a distanza: ricordiamo che iscrivendosi a MediaLibraryOnLine (scrivere a info@bibcom.trento.it comunicando il numero di tessera personale per richiedere un account gratuito) è possibile





leggere i quotidiani e altre riviste online da casa e sui propri dispositivi prendere in prestito ebook

scaricare o ascoltare in streaming audiolibri

seguire lezioni online di tutte le discipline

imparare ed esercitare le lingue straniere tramite i corsi di lingua

giocare a videogiochi e usare app per bambini e ragazzi.



Per info: all’indirizzo mail info@bibcom.trento.it e via telefono al numero 0461/889521.