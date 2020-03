Dopo la riqualificazione della piazza e delle strade limitrofe al centro storico, proseguono gli interventi di miglioramento della viabilità nella circoscrizione di Piedicastello, dove, a fine estate, inizieranno i lavori per 16 nuovi posti auto e la sostituzione delle ultime lampade ai vapori di sodio della zona.

L’intervento, che ha già ricevuto l’avvallo della circoscrizione, si concentrerà in via Verruca, dove sarà costruita una zona di sosta, formata da quindi stalli a pagamento e uno riservato ai disabili, in tutto simile a quella esistente. L’opera, del costo complessivo di 150mila euro (compresa la sostituzione dei corpi illuminanti con moderne lampade a led, dal basso consumo energetico), è stata resa possibile dalla cessione di una posizione marginale dell’aera ex Italcementi al Comune di Trento, proprio allo scopo di concludere il progetto di urbanizzazione del quartiere.

«L’intervento porta complessivamente a circa 1540 i posteggi presenti all’interno dell’abitato di Piedicastello, più di quanti ve ne erano prima dell’inizio dei lavori di riqualificazione del sobborgo, iniziati negli anni passati», ha inteso specificare, durante la presentazione del progetto, l’ingegnere Bruno Delaiti, dirigente del Servizio opere di urbanizzazione primaria del Comune.

L’avvio dei lavori avverrà con la demolizione del muro di cinta dell’area ex Italcementi, che sarà comunque ricostruito, con un’altezza ridotta, in posizione arretrata di circa dieci metri, e poi completato con una recinzione metallica di un metro e mezzo di altezza. Proprio come quelli attuali, i nuovi posteggi saranno suddivisi in blocchi da otto stalli, intervallati da corsie di manovra. Per creare una divisione netta con la vicina via Papiria, è inoltre prevista la realizzazione di alcune aiuole (che si caratterizzeranno per la presenza di piante aromatiche), delimitate da cordonate in porfido.

In ultimo, verranno sostituiti gli attuali punti luce, ancora caratterizzate dalla presenza di lampade ad alto consumo energetico, favorendo la continuità di illuminazione con il resto del quartiere, dove già sono presenti moderni corpi a led.

I lavori, il cui inizio è previsto entro l’inizio dell’autunno, dureranno 90 giorni consecutivi, e si considerano entro la fine dell’anno in corso.