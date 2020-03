I rappresentanti degli studenti delle scuole superiori di Trento esprimo preoccupazione in un comunicato per la decisione della Provincia di chiudere fino a linedì prossimo cinque scuole e lasciare aperte tutte le altre

"Come rappresentanti degli istituti Da Vinci, Scholl, Rosmini, Artigianelli, Prati, Buonarroti, Liceo delle arti Vittoria, Galilei, Sacrocuore, Bonporti, Centro Moda Canossa e Tambosi - scrivono gli studenti dopo la chiusura delle 5 scuole - vogliamo esprimere la preoccupazione degli studenti come noi al riguardo: questo provvedimento vede coinvolte solo cinque scuole (di cui due superiori) e lascia comunque che grandi assembramenti di studenti all’interno di scuole molto più numerose (con magari più di 1000 studenti) rimangano esposte a un rischio che è concreto ora più che mai".

"I nostri dubbi riguardo la continuazione dell’attività didattica nei nostri istituti - aggiungono - sono scaturiti da alcuni principali punti: l’ultilizzo quotidiano dei mezzi pubblici spesso affollatissimi di studenti per raggiungere le scuole con quindi una possibilità di contagio che rimane alta, la circolazione del virus all’interno della città che prevede un tempo di incubazione tra i 2 e gli 11 giorni nonché la possibilità non trascurabile di decorsi asintomatici della malattia, vede questo provvedimento di soli cinque giorni inadeguato per una prevenzione efficace e il contenimento di un fenomeno simile nell’immediato futuro. Noi e gli studenti siamo qui a chiedere che la Provincia prenda provvedimenti che facciano sentire al sicuro la comunità studentesca tutta e che allo stesso tempo rassicurino gli studenti che sono coinvolti in alternanza, tirocini o che dovranno affrontare la maturità".

