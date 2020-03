Altri tre casi di contagio da Coronavirus sono stati rilevati in Trentino. Si tratta di persone anziane tutte legate alla donna di 83 anni di Trento, trovata positiva ieri al Covid-19 e ricoverata in ospedale.

Lo ha reso noto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel corso di un’informativa in Consiglio provinciale. Tutte e tre le persone sono anziane e collegate all’ambito sociale della donna trovata positiva. Tutti i nuovi contagiati, residenti a Trento, stanno bene e si trovano in quarantena nelle loro abitazioni.

«Riteniamo di aver individuato il caso originario fra le quattro persone risultate positive al Coronavirus a Trento che ci ha consentito di rilevare come il contagio sia avvenuto fuori dal Trentino». Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenuto in Consiglio provinciale. «Quindi - ha aggiunto - la situazione può essere tenuta sotto controllo. Intanto in queste ore stiamo monitorando tutti i contatti avuti da tutte le persone contagiate».

