Non li ha fermati neppure il Coronavirus: Paula Andrea Flores e Francesco Isernio, entrambi volontari del Banco Alimentare, sabato si sono sposati nella sala della circoscrizione a Ravina. Il fatidico sì lo hanno pronunciato, emozionati ed elegantissimi, davanti alla presidente della circoscrizione Camilla Giuliani.

Il matrimonio di Francesco e Paula Andrea, napoletano lui e colombiana lei, è stato uno dei pochi eventi che hanno resistito alla rigorose misure di prevenzione dal Coronavirus. Misure che hanno toccato matrimoni, spettacoli culturali, eventi sportivi, fiere. Il matrionio dei due volontari è stato celebrato comunque senza infrangere le indicazioni venute dalla Provincia: limitando il numero di invitati è stato rispettato il paramentro di due metri quadrati per ogni persona indicato nell’ordinanza della Provincia.

Francesco e Paula ora sono una coppia non solo sul forgone del Banco ma anche nella vita. «Qui al Banco - aveva raccontato all’Adige Paula Andrea Flores - è stato l’unico luogo dove non mi sentivo straniera, dove non mi sentivo indesiderata, dove mi sentivo in famiglia. Per me il Banco è stato un salvagente».