Dopo il video registrato di mattina, con una vettura in ocntromano in tangenziale, questa sera sono state ben due le vetture che - una dietro l'altra - hanno imboccato la rotatoria di Trento Sud davanti al Marinaio in contromano.

Le vetture - come si vede nelal foto - sono uscite dal casello dell'A22, hanno attraversato il ponte, e invece di fare la rotonda hanno "tagliato" in contromano verso l'uscita per Trento. Immortalate dalla nostra lettrice che ci manda questa foto da paura...