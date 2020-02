Il questore Giuseppe Garramone ha disposto la sospensione per 30 giorni del locale notturno “H/àkka" in via Dei Ventuno, vicino al Castello del Buonconsiglio, nel centro storico di Trento dove, nei giorni scorsi, una studentessa universitaria ventenne inglese ha denunciato di essere rimasta vittima di violenza sessuale. Mentre le indagini della squadra mobile continuano ma lo strupratore non ha ancora un volto.

Il locale - si legge in una nota della Questura di Trento - «era già sotto osservazione per svariati interventi effettuati dalla Squadra volante, per persone moleste, schiamazzi, disturbo alla quiete pubblica».

A fronte di questi episodi, commenta il questore Garramone, era necessario «intervenire con la massima celerità, perché queste situazioni incutono nelle cittadinanza una sensazione di pericolo e disagio sociale, ed è per questo che la risposta deve essere pronta ed immediata», conclude la nota.

(Foto Paolo Pedrotti)