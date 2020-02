QUesto inverno caldo e senza neve permette ai ciclisti di allenarsi nonostante la stagione. E come vedete in questa fotografia, i ciclisti non si fanno problemi a scendere dove fa comodo. Va detto che nella galleria non c'è il divieto per le biciclette: esisteva un tempo quando c'era meno illuminazione, ma adesso è stato tolto e teoricamente non è vietato.

Questa mattina in due si sono buttati a capofitto nella galleria del Bus de Vela, fra Cadone e Piedicastello.

Il nostro lettore che li ha immortalati ci conferma che facevano i 70 all'ora, a tratti anche gli 80. "Quello davanti aveva un giubbotto catarifrangente. Quello dietro né luci, né giubbotto, per quello che può servire..."

Per fortuna il traffico era scarso, e non ci sono stati problemi. Ma la cattiva abitudine a quanto pare è frequente.