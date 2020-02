E' stata una questione di centimetri e poteva essere una strage. Questa mattina poco prima delle 9.30 all'altezza di Romagnano sulla strada provinciale 50 un'auto è uscita di strada proprio all'altezza della fermata dell'autobus andando a schiantarsi contro la ringhiera e il cartello.

In attesa c'erano quattro persone, che non sono state travolte per un soffio. Roberto Pilloni, residente a Romagnano, era insieme al padre Salvatore una delle quattro persone alla fermata che aspettavano l'autobus per andare al lavoro e racconta ancora sotto shock la brutta esperienza vissuta. «Ci trovavamo con mio padre e altre due persone - dice - alla fermata quando questa auto che veniva da sud senza frenare è uscita di strada. Io ero girato di schiena e non ci è venuto addosso solo perché si è schiantato prima contro la ringhiera. A quel punto ho aiutato il conducente a uscire dall'auto e ho chiamato i soccorsi. E' stata una bruttissima esperienza sono molto scioccato».

Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari e l'ambulanza che ha trasportato l'uomo di 76 anni al pronto soccorso, le sue condizioni non sono gravi. Si ipotizza che abbia avuto un malore ed è probabile che verranno fatti ulteriori accertamenti anche sul tasso alcolemico.

(Foto Alessio Coser)