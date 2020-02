Dopo Folgarida, tocca al Monte Bondne: anche qui, nelle ultime ore, una comitiva di ragazzi in settimana bianca ha accusato malori, problemi gastrointestinali e febbre, abbandonando la vacanza per fare rientro a casa.

Solo ieri era ricomparso il caso dell’ albergo di Folgarida, in Val di Sole, dove alcuni studenti di due comitive (una proveniente dalla Scozia, l’altra dalle Marche), in vacanza in Trentino, si erano nuovamente sentiti male con mal di pancia, vomito, malesseri gastrointestinali. Il bis di quanto accaduto - con gli tessi sintomi - a oltre 100 studenti emiliani e toscani, ospiti della stessa struttura, che a fine gennaio erano stati soccorsi con una imponente operazione della macchina dei soccorsi.

Il nuovo caso, oggi, in un albergo di Vason: qui gli studenti di un’altra gita scolastica hanno accusato nelle scorse ore sintomi da gastroenterite con febbre e mal di stomaco. Si tratta di una quindicina di ragazzi che hanno rifiutato il ricovero in ospedale, e sono stati invece prelevati dai genitori e riportati a casa.

Rimane incerta la causa dei malori, ma si propende per una infezione virale.

