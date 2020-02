La collina del capoluogo torna a finire nel mirino dei topi d’appartamento.

Sono stati almeno tre, nel fine settimana appena trascorso, i furti in abitazione segnalati a Povo: in paese la zona colpita è stata quella di via Salé,

I malviventi sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di sabato, tra le 18 e le 19.30: quando i proprietari degli appartamenti colpiti sono rincasati hanno trovato danni allo stabile, locali messi a soqquadro e oggetti dal valore economico ed affettivo spariti.

In un caso i ladri sono riusciti a salire sul terrazzo del primo piano di uno stabile che ospita più appartamenti. Dopo aver forzato la portafinestra, sono entrati in casa, cercando contanti e gioielli. Hanno rubato del soldi ed un orologio che il padrone di casa conservava in camera.

Poi sono usciti dalla porta d’ingresso e, attraverso il giroscale, hanno raggiunto un altro appartamento, forzandone il portoncino e violando anche quell’alloggio, dove hanno frugato in cerca di altra refurtiva.

Il terzo colpo è stato messo a segno poco dopo in un’altra abitazione, sempre in via Salé, con lo stesso copione.

Tutte le vittime si sono rivolte ai carabinieri, con i militari dell’Arma della compagnia di Trento che hanno effettuato i rilievi in cerca di possibili tracce lasciate dai ladri.

Nelle ultime ore altri furti sono stati segnalati anche nella zona di Caldonazzo e del Perginese, dopo che una banda nei giorni precedenti aveva colpito numerose abitazioni in valle di Fiemme.