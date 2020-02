Allarme incendio, ieri verso mezzogiorno, al civico 55 di via Matteotti, in uno dei grandi condomini interni.

Due anziani coniugi erano quasi pronti per sedersi a tavola e lei era intenta ai fornelli quando fumo e fiamme sono partite dalla cappa della cucina. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco che sono arrivati velocemente sul posto insieme alla polizia muncipale. L’appartamento era già pieno di fumo nero e il problema è stato che uno dei due coniugi ha problemi di salute e quindi portarlo fuori in tempi rapidi era assolutamente necessario e soprattutto era la priorità. Fortunatamente l’appartamento interessato dall’incendio si trovava al primo piano quindi l’evacuazione è stata relativamente veloce e gli anziani hanno registrato una lieve intossicazione. Messi in salvo l’uomo e la moglie, i vigili del fuoco hanno quindi lavorato a spegnere il principio di incendio cercando anche di aspirare il fumo che aveva invaso l’appartamento. Sul posto è stata chiamata anche un’ambulanza per valutare le condizioni dell’uomo e della moglie. Per precauzione i due sono stati portati in ospedale perché c’era il sospetto di una lieve intossicazione.

I danni da fumo all’appartamento non hanno permesso ai due anziani coniugi di tornare a casa ieri sera. Ci vorrà qualche lavoro e soprattutto parecchie ore di pulizia per riuscire a rendere nuovamente funzionante la cucina.

«Ho sentito tanto rumore - spiega la vicina - e poi c’era fumo ovunque. Fiamme non ne ho viste, ma il fumo era fin sul giroscale. Fortunatamente sono riusciti a portarli in salvo e speriamo che possano tornare presto nella loro casa».

Gli incendi alle cappe di aspirazioni delle cucina sono una delle cause più frequenti degli incendi negli appartamenti. L’accumulo di grassi carbonizzati e viscosi all’interno degli impianti di aspirazione delle cucine, infatti, possono aumentare il rischio di incendi.