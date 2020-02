«Oggi sono stato a pranzo al ristorante cinese Nuova Asia di via Prepositura. Mi sembrava giusto dare un segnale in risposta alla psicosi che sta colpendo, anche a Trento, i cittadini di origine orientale.

Peccato che invece la nostra Provincia abbia scelto di alimentarla escludendo, senza alcuna ragione, dei bambini da scuola». Così il candidato sindaco del centrosinistra Franco Ianeselli.



«I pregiudizi, l’ignoranza sul tema e la paura stanno facendo male alla nostra comunità. Anche nel caso del coronavirus non si può tutelare la salute se non si agisce con criterio», aggiunge Ianeselli.