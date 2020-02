È finita di nuovo nel mirino dei malintenzionati la chiesa parrocchiale di Montevaccino: a poco meno di un anno dalla serie di atti vandalici della fine del febbraio 2019, questa volta a colpire nel luogo di culto del sobborgo, intitolato a San Leonardo, sono stati dai ladri, a caccia evidentemente di qualche soldo.



I malviventi sono entrati in azione nella mattinata di venerdì, approfittando della porta principale lasciata aperta per permettere il libero accesso dei fedeli.



Dopo aver solcato la piccola navata - che appena due settimana fa aveva ospitato le celebrazioni per i cento anni della parrocchia, con l’arcivescovo Lauro Tisi - i malviventi hanno salito i due gradini che portano all’altare, per poi entrare in sacrestia.

Dopo aver trovato la porta chiusa a chiave, l’hanno forzata, riuscendo a raggiungere il piccolo locale e mettendolo a soqquadro in cerca di oggetti di valore.



Che non hanno trovato, come ha spiegato il parroco delle parrocchie di Martignano e Montevaccino, don Mario Tomaselli: «In sacrestia conserviamo solo tonache, paramenti sacri e poco altro. Forse chi è entrato cercava i soldi di eventuali offerte».



Il tentativo di furto è stato scoperto solo qualche ora dopo, quando i volontari della parrocchia sono arrivati in chiesa per chiudere la porta. Dopo essersene andati, i malviventi hanno fatto perdere le loro tracce. Hanno purtroppo lasciato dietro di sé i danni alla porta della sacrestia, che dovrà essere sostituita.