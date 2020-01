Vandali in azione nella notte tra lunedì e martedì al negozio di telefonia Jotel al Tridente, a Trento Nord. Approfittando di una zona senza telecamere ignoti hanno effettuato delle scritte su un muro e poi provocato un grave danno alla vetrata. «Probabilmente questa volta l’intenzione non era quella rubare ma di manifestare un certo pensiero in quanto tutto è stato fatto sotto una scritta di una compagnia telefonica», spiega uno dei dipendenti. Sono stati proprio i dipendenti, ieri mattina, ad accorgersi di quanto accaduto alle 9, orario di apertura.

Non è la prima volta che il negozio è al centro delle attenzione di vandali e malintenzionati. Lo scorso anno i ladri erano entrati e avevano ripulito il locale. negozio. Ovviamente c’è amarezza per quanto accaduto soprattutto per il fatto che in zona sembrano diminuiti i controlli. «Fino a qualche anno fa c’era il vigile di quartiere. Certo queste cose accadono di notte, ma maggiori controlli aiuterebbero. Abbiamo già visionato le telecamere che ci sono vicino ma non si vede niente. Chi ha operato lo ha fatto stando attento a non farsi riprendere e ha scelto un punto particolarmente nascosto». Sul muro è stato scritto a grande lettere «Società del controllo». Ieri i responsabili del negozio hanno effettuato denuncia per i danni subiti.