Se subire un furto è sempre spiacevole, metterlo a segno ai danni di una realtà di volontariato è se possibile ancora più vergognoso.

Eppure c’è evidentemente chi non si fa alcuno scrupolo: come ad esempio i malviventi che nella notte tra giovedì e ieri hanno colpito la sede di Trentinosolidale, la Onlus di viale Bolognini, danneggiando la struttura e andandosene a bordo di uno dei furgoni dell’associazione.

Come se non bastasse, non si tratta purtroppo di un episodio isolato: «È il quarto furto che subiamo negli ultimi due mesi - spiega sconsolato il presidente di Trentinosolidale Giorgio Casagranda - fortunatamente fino ad ora avevano portato via solo i pochi spiccioli presenti nei distributori automatici, anche se ogni volta avevamo dovuto affrontare le spese per risistemare gli infissi danneggiati. Questa volta, purtroppo, i malviventi sono andati oltre, rubandoci un furgone».

L’assessore Stefania Segnana esprime vicinanza e solidarietà all’associazione Trentino Solidale che ha subito un ennesimo furto la scorsa notte.

«Da sempre vicina ai più bisognosi, questa realtà è un vero esempio di come il volontariato può rappresentare un elemento che completa e rafforza i servizi erogati dall’ente pubblico», afferma Segnana.

Solidarietà ai volontari dell’associazione viene espressa anche dal presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder. «È sconcertante apprendere che un’associazione dedita in modo encomiabile e generoso al bene del prossimo debba subire ripetute incursioni di ladri nella propria sede cittadina», dice Kaswalder.