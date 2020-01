Grave incidente, questa mattina alle 8, in tangenziale Nord - ramo Interporto - a Trento: poco prima dello svincolo per il casello A22, probabilmente a cauisa di un sorpasso, una Citroen guidata da un uomo di 30 anni è stata "stritolata" fra due mezzi pesanti. Il conducente, soccorso da vigil idel fuoco, ambulanza e equipe medica coordinate da Centrale Unica delle Emergenze 112, è stato estratto dalle lamiere e ricoverato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento in gravi condizioni.

Sul posto la Polizia Locale di Trento, per cercare di stabilire l'esatta dinamica.

Lunghissime code si sono verificate questa mattina sulla tangenziale: la chiusura temporanea del casello A22 per lo sversamento di acido nitrico da un camion, e il sinistro con due Tir, hanno provocato la paralisi dell'arteria e lunghissime code in direzione Nord.