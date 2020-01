Dopo la nomina di Rosanna Frizzi come primo «assessore alla gentilezza» in provincia di Trento, Cimone diventa uno dei primi Comuni italiani ad avere anche un «insegnante per la gentilezza». Si tratta della maestra della scuola elementare locale Raffaella De Maio (nella foto), che insieme alla propria classe ha partecipato all’ultima Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza e ha creato il gioco della Campana della Gratitudine.

Il nuovo ruolo sociale, creato dall’associazione «Cor et Amor», si occupa insieme all’assessore alla gentilezza, di proporre buone pratiche gentili per rafforzare il benessere delle comunità locali partendo dai bambini.