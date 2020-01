«Serve l’esercito anche a Trento per fermare la criminalità e il degrado». Una nota della Lega sintetizza quanto emerso nel corso della conferenza stampa svoltasi in piazza della Portela. «I numerosi episodi criminosi che continuano a susseguirsi, non solo nel centro storico, ma anche nelle periferie, fanno comprendere come la situazione attuale sia tale da richiedere un supporto di presidio alle forze dell’ordine, già intensamente impegnate contro l’illegalità», si legge nella nota.

Durante la conferenza, i presenti, dal segretario Mirko Bisesti, alla parlamentare Martina Loss fino ai consiglieri comunali Bridi, Festini Brosa, Postal e Giuliani, si sono espressi per chiedere «con urgenza l’attuazione di misure straordinarie per garantire sicurezza e decoro alla città.

Il tema sarà uno dei cardini delle proposte della Lega per la città nella prossima corsa elettorale», conclude la nota.

