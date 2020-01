Arrestato dai carabinieri in piazza della Portela, a Trento, un cittadino tunisino, già noto alle forze dell’ordine, il quale, bloccato per un controllo, ha tentato di evitare l’identificazione reagendo con forza.



Solo con l’arrivo delle pattuglie della polizia e dei vigili, i militari sono riusciti a portare il nordafricano in caserma dove è stato tratto in arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il processo per direttissima.