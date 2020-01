Da negozio fisico a bottega virtuale. Foto Bertotti, attivo al Bren Center dal lontano 1988, vira sul digitale. Dal 24 dicembre scorso ha abbassato la serranda il negozio attivo all’ingresso sud del Bren Center. Dal primo gennaio è operativo il sito online che permette ai clienti vecchi e nuovi di stampare le proprie foto online e poi farsele consegnare a casa (pagando con carta di credito) o ritirarle nella ricevitoria Totopiù, sempre al piano terra del Bren Center (pagando anche in contanti).

Ma Paolo Bertotti, classe 1969, originario di Povo, al Bren Center ha avviato l’attività di maestro artigiano fotografo – specializzandosi poi soprattutto nelle tecniche di stampa – ben 32 anni fa, all’interno dell’Elettrocasa. Poi anche all’Elettrocasa a Trento Sud. Gli anni Novanta sono stati il periodo d’oro: Foto Bertotti aveva dieci dipendenti tra addetti alla vendita e fototecnici. L’avvento del digitale ha progressivamente assottigliato l’organico: prima quattro, poi due dipendenti.

Negli ultimi tempi era rimasto solo il titolare, tra acidi, pellicole (sì, c’è chi le usa ancora, forse l’1-2% della clientela) e macchinari di stampa.

«Il lavoro è andato progressivamente calando – ammette Bertotti – mentre le spese, la pressione fiscale, gli oneri di affitto sono andati aumentando. Restando solo sul web per i servizi di stampa, rinuncio alla vendita di cornici e accessori, ma per la stampa, su carta, su tessuto, anche di grande formato, non cambia nulla».

Una trasformazione commerciale, dunque, dettata dai tempi. Bertotti racconta un aneddoto: «Pensate che la Kodak aveva in mano già a fine anni Ottanta un sensore ccd per le macchine fotografiche digitali, che registravano su una cassetta audio. Ma per non bruciarsi il mercato non lo sviluppò, salvo poi vendere il brevetto alla Sony, che produsse le prime macchine digitali, le Mavica».

Oggi si fotografa con lo smartphone. «Il cliente trentino – prosegue Bertotti – ha sempre amato il negozio e il contatto fisico, ma ormai solo un paio di clienti su cento sviluppano rullini. Si tratta di anziani che non si rassegnano o di giovani hypster che amano il vintage. Con lo smartphone scattiamo foto dieci volte di più che con una macchina digitale, ma ne stampiamo dieci volte di meno. Questo dicono le statistiche. Ma avere in mano uno smartphone – tiene a precisare Bertotti – non significa che siamo tutti fotografi professionisti».

Negli anni la stampa è andata sempre più perfezionandosi. Paolo Bertotti lavora ancora con la filiera dei colori, degli sbiancatori e tre lavaggi, usando la carta ad alogenuri d’argento che ha già inseriti strati sensibili alla luce che permettono lo sviluppo con bagni chimici in acidi. Le nostre foto non sono tutte immateriali, prigioniere dei chip o del cloud. Si stampano ancora, ma soprattutto in fotolibri (delle vacanze, relativi a cerimonie, che documentano la crescita di bambini) personalizzati e non tanto per sé, ma soprattutto per regalare ad altri i ricordi che le immagini fotografiche hanno fissato.

«Per quanto riguarda le stampe serigrafiche e fotografiche – conclude Bertotti – un tempo si era costretti a lavorare solo su grandi quantità. Oggi molte foto finiscono su abbigliamento, tessuti, gadget, anche per singoli esemplari. Un servizio che attraverso il nostro sito continueremo ad offrire».

(Foto Paolo Pedrotti)