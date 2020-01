Ieri, dopo l’ennesimo furto in casa subito, ha preso carta e penna e ha scritto un cartello: «La porta è già aperta: siete già passati due volte e non c’è più niente da rubare».



Un residente di via Sabbionare a Martignano ha provato a scherzarci su, dopo aver trovato la porta forzata, nella serata di mercoledì: «Già tre anni fa mi erano entrati in casa, avevano messo tutto a soqquadro portando via tutti gli ori di mia madre. Ora rieccoli: non c’era davvero più nulla da prendere, se ne sono andati con una bottiglia di Ferrari, probabilmente l’unica cosa di un certo valore che conservavo nell’appartamento».



La vittima dell’intrusione si è però ritrovato con la porta d’ingresso danneggiata. Per questo ha meditato l’amara decisione: «Sembra una battuta ma lo è fino a un certo punto. La riparerò, poi d’ora in avanti la lascerò aperta. Dentro, in casa, non c’è più nulla da rubare, almeno non mi distruggeranno più la serratura».