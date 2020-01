Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 il Mercatino di Natale di Trento con le sue casette di legno ha animato per 44 giorni Piazza Fiera e Piazza Battisti portando nel capoluogo 1,5 milioni di visitatori, quantificati grazie ad un sistema di rilevazione delle presenze sui varchi d’ingresso di Piazza Fiera. Tanti i turisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e da ben 54 Paesi in tutto il mondo.



La proiezione dei dati, che prende in considerazione tutte le strutture ricettive e complementari, quantifica in 175.000 unità le presenze sul territorio d’ambito con un +5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (167.000 unità nel 2018/2019).



I turisti stranieri sono stati il 20% del totale, 35.000 unità, con una crescita del 3% rispetto allo scorso anno. Con riferimento agli arrivi la proiezione dei dati quantifica in 62.000 unità quelli sul territorio d’ambito con un +10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (56.500 unità nel 2018/2019).



Complessivamente sono state 93 le casette di legno posizionate nelle due piazze: 38 hanno proposto artigianato locale (41% del totale), 32 prodotti tipici (34%) e 23 casette si sono dedicate all’enogastronomia (25%). Un ruolo centrale a livello promozionale e strategico lo hanno giocato i social media, in particolare Facebook e Instagram, con oltre 9 milioni di visualizzazioni dei post pubblicati sui profili Facebook e Instagram gestiti da Apt nel periodo compreso dal 1 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020.



Sul fronte della visibilità televisiva il Mercatino di Natale di Trento è stato grande protagonista con numerosi servizi e puntate speciali sulle principali emittenti nazionali, con un totale stimato di 14 milioni di telespettatori. Risultati simili sono stati raggiunti anche a livello radiofonico, con un totale stimato di 12 milioni di radioascoltatori, cui si sommano 351 articoli al 7 gennaio 2020 (+9% rispetto allo scorso anno).