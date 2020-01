Nessuno può parlare di una forma d’arte: quanto avvenuto la scorsa notte in via Antonio da Trento, laterale di corso Buonarroti, è un puro atto di vandalismo.



Tutte le serrande della via, infatti, sono state imbrattate con una serie di incomprensibili graffiti: non certo scritte, ma i cosiddetti “tag”, una sorta di firma di presunti artisti.



A scoprire l’accaduto ieri mattina sono stati i residenti nella zona, che uscendo di casa hanno trovato sulle serrande abbassate delle attività commerciali e degli uffici.



I vandali hanno agito con una bomboletta spray di colore bianco, lasciando il loro “disegno” come “ricordo” del loro passaggio notturno nella via.



Sull’episodio è intervenuto ieri pomeriggio anche il capogruppo del Patt in consiglio comunale Alberto Pattini. Condividendo le immagini postate su Facebook ha scritto sul proprio profilo personale «ecco come i vandali hanno ridotto Via Antonio da Trento durante la notte. Questa gente non ama la città ma la disprezza».

La disprezza e la sporca. Senza alcun rispetto.