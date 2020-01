Annalisa ha 15 anni, frequenta le Iti a Trento e ha una passione e un sogno. La passione sono gli animali. Il sogno diventare veterinaria.

A Sopramonte, dove vive, Annalisa Stenico coltiva in particolare, insieme a mamma e papà, la passione per i pappagalli. Iscritta alla Federazione ornitologica italiana (Foi) e all’Associazione ornitologica trentina (Aot), Elisa ha già ottenuto grandi riconoscimenti per l’allevamento amatoriale di pappagalli.

Lo scorso week-end ha vinto addirittura il 53° Campionato italiano di ornitologia del Levante, svoltosi a Bari. La giovane trentina si è aggiudicata il primo e il secondo posto nella categoria Pyrrhura Rupicola Sandiae Yellow Wings nonché la terza posizione nella sfida riservata a Forpus Coelestis American Yellow.

La competizione nazionale ha visto in lizza circa 13 mila uccelli (pappagalli, canarini, indigeni e esotici) che sono stati giudicati da giudici esperti della materia.

All’evento hanno partecipato allevatori di tutta Italia, per un confronto che serve da stimolo, come spiega la stessa Annalisa, «a raggiungere la perfezione dello standard dei soggetti allevati».

La ragazza di Sopramonte aveva già vinto un Campionato italiano, nel 2015 a Pesaro, e ha partecipato a molte esposizioni ornitologiche a livello nazionale.

«Proseguendo con gli studi alle superiori - spiega Annalisa - sceglierò l’indirizzo di chimica materiali e biotecnologie, con la speranza poi di poter frequentare il corso di laurea in medicina veterinaria».