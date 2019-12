Probabilmente c'è un nuovo branco di lupi in Vigolana: lo ha ripreso - ottimamente - Christian Micheloni che ha pubblicato il video su Facebook. Si vede chiaramente un branco numeroso ed all'apparenza stabile, sei elementi con il maschio Alfa in testa a scegliere la direzione da prendere. Si tratterebbe quindi di un branco originato da quello dei Lessini, con individui che hanno rilato la dorsale Est della Valle dell'Adige, in un ambiente selvaggio e poco popolato, ma ricco di ungulati e da qualche anno anche di cinghiali.

