Ancora un incidente, al cavalcavia di Ravina: nella serata di ieri un sessantenne è rimasto ferito, nello scontro che ha coinvolto un'Alfa Romeo che si è ribaltata ed una seconda vettura, colpita dalla berlina.

Erano passate da poco le 19.15 e l'Alfa Romeo, una 156 Sportwagon (foto Paolo Pedrotti), stava procedendo in direzione nord: a causare il ribaltamento è stata forse una sbandata, o un'incertezza del conducente che al momento di imboccare il cavalcavia è finito contro la cuspide del guardrail che separa le due corsie, quella del cavalcavia e quella che conduce invece alla rotatoria per via al Desert e il ponte sull'Adige.

Dopo l'urto, l'Alfa si è rovesciata, colpendo un'altra vettura che stava sopraggiungendo in quel momento. I soccorsi sono stati allertati dagli altri automobilisti che, assistendo allo scontro, hanno subito composto il 112: gli operatori della centrale unica per le emergenze hanno inviato a Trento sud un'ambulanza ed i vigili del fuoco, oltre agli agenti della polizia locale del capoluogo che hanno gestito la viabilità e curato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

Il sessantenne è stato trasferito in ospedale con numerosi traumi, ma non è in pericolo di vita.