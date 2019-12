In occasione del Capodanno in piazza Duomo a Trento saranno effettuati controlli numerici sugli ingressi, anche con l’utilizzo di un meccanismo contapersone.



I controlli ai varchi, da cui potranno accedere massimo 5.000 persone, saranno finalizzati anche ad evitare l’introduzione di razzi e mortaretti ed al sequestro di bottiglie di vetro. È quanto deciso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito dal prefetto Sandro Lombardi.



Particolare attenzione sarà posta anche al divieto di alcolici ed il Comune ha già predisposto un’ordinanza. La Polizia Locale impegnerà tre pattuglie ed un coordinatore.



L’Azienda per il turismo metterà invece a disposizione 20 steward della security per accompagnare ed informare le persone partecipanti, con particolare attenzione a quelle diversamente abili. Questura, carabinieri e guardia di finanza garantiranno una presenza finalizzata ad un corretto e sereno svolgimento della manifestazione musicale che conclude l’anno in corso.



L’organizzazione specifica dell’evento verrà trattata in una riunione tecnica che si svolgerà nei prossimi giorni in Questura.