E’ pronto il terzo sottopasso, con annessa ciclabile e pedonale, per collegare la città con l’ex Michelin, ora nota come quartiere delle Albere. E l’inaugurazione è stata «storica», con tre sindaci della città a tagliare il nastro: quello in carica (Alessandro Andreatta), e due ex (Lorenzo Dellai e Alberto Pacher).



Realizzato a tempo di record, è un appalto da 2 milioni di euro portato a termine in pochi mesi dalla Italbeton srl, società con sede in via Doss Trento.

GUARDA IL VIDEO: LA PRIMA AUTO A TRANSITARE





Il terzo, e ultimo, sottopasso di collegamento tra la città e l’area ex Michelin è anche l’unico dei tre aperto alle auto e collega la parte finale di via Perini e l’accesso alla Buc (Biblioteca universitaria centrale).



I lavori avranno un riflesso non solo sull’accesso alle Albere ma anche sul traffico cittadino che oggi si concentra su alcune delle vie che portano alla zona sud dell’ex Michelin.



Il progetto prevedeva la realizzazione di un nuovo sottopasso carrabile, ciclabile e pedonale alla ferrovia Verona - Brennero. Sarà fondamentale per la suddivisione dei flussi veicolari in quella particolare zona della città che altrimenti verrebbero assorbiti solamente da via Monte Baldo, via che in particolari ore del giorno risulta gravata da un traffico congestionato. L’intervento intende ridurre le auto su via Monte Baldo, via Giusti, via Perini, via Sanseverino.