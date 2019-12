Spesso ci arrivano al giornale segnalazioni da genitori, che si lamentano della facilità con cui i ragazzi minorenni possono procurarsi alcolici. Non solo grazie a supermercati che «chiudono un occhio», o con il trucco di avere un maggiorenne che acquista bottiglie per tutto il gruppo, ma anche negli esercizi pubblici.



Questa notizia va nella stessa direzione. Il titolare di un bar del centro di Trento è stato condannato a pagare una multa di 1000 euro per aver servito dell’alcol ai ragazzi di 15 anni.



Il fatto è accaduto durante la manifestazione di Fridays for Future due settimane fa: il locale si trova lungo il percorso fatto dal corteo e in quell’occasione erano molte le persone che avevano deciso di fermarsi per bere qualcosa di caldo. Alcuni minorenni, però, avevano ordinato prosecco.



Nel locale, però, c’erano anche due carabinieri in borghese dei Nas, i quali si sono presentati al titolare dopo che questi aveva servito ai minorenni i calici di vino.



Individuato il reato il titolare del bar è stato sanzionato con il pagamento di una multa di mille euro.