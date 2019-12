Si chiama Circular Evolutions l'installazione che illumina la sede del Muse a Trento. Formata da 405 casette è realizzata da Eni ed Eni gas e luce e ideata dallo studio internazionale di architettura Mario Cucinella Architects in collaborazione con Sos - School of Sustainability - recuperando e rilanciando, in modo circolare, nel nuovo allestimento di Trento, le casette utilizzate in occasione del FuoriSalone 2018.

Protagonista dell'installazione è la casa, intesa come luogo di protezione ma anche crescita ed educazione delle persone.

Ogni casa rappresenta, infatti, un laboratorio continuo di scelte che possono contribuire ad aumentare la consapevolezza energetica.