E’ stata una bella serata, nel centro di Trento, per l’apertura straordinaria dei Mercatini fino alle 23.In un comunicato, l’Apt sottolinea la «Soddisfazione degli Organizzatori e degli Espositori per il Mercatino di Natale di Trento by night, che ha preso il via ieri sera. L’apertura prolungata delle 93 casette di Piazza Fiera e Piazza Battisti ha richiamato in città moltissime persone e turisti, che non hanno perso l’occasione per godersi l’atmosfera natalizia fino a tardi, tra profumi di spezie, vin brulé e sfavillanti luminarie. Ad allietare le due storiche piazze del Mercatino, i caratteristici canti di montagna del Coro Paganella, che hanno accompagnato i visitatori a partire dalle ore 19.45 in Piazza Battisti e alle ore 20.45 Piazza Fiera.

Tutto esaurito - ed ormai è “sold out” ad ogni replica, per lo spettacolo musicale itinerante «Canto Trento», della Compagnia Misccele d’Aria Factory: un viaggio sensoriale a piedi nelle vie del centro storico, fra narrazione storica, anedotti, musica dal vivo, tutto da godersi con le cuffie wireless che creano una atmosfera sonora eccezionale. Lo spettacolo va in scena ancora fino al 6 gennaio tutti i sabato, con partenza da piazza Battisti, alle ore 15 ed alle ore 17. Per prenotare, telefonare all’Apt al numero 0461 216000.

Tutte occasioni che hanno creato un’atmosfera magica e suggestiva che ha abbracciato le tante persone che hanno deciso di vivere il Mercatino “sotto le stelle”, approfittando così per curiosare con calma tra le sue eccellenze artigianali ed enogastronomiche alla ricerca di qualche regalino da mettere sotto l’albero o semplicemente per gustare le prelibatezze dolci e salate proposte dalle casette del Mercatino.

L’attrattività di “Trento, Città del Natale” e l’alta qualità dei prodotti esposti - spiega l’Apt - hanno premiato ancora una volta il Mercatino di Natale di Trento, capace di coinvolgere tutti e di riscaldare l’atmosfera del capoluogo, che nel periodo delle feste incanta grandi e piccini e rimane nel cuore dei tanti visitatori.

Soddisfatto l’assessore comunale alle Attività Economiche, Roberto Stanchina, che anche ieri era in piazza a sostenere gli espositori e incontrare gli artisti che si sono esibiti: il cal odi visitatori determinato anche dal Ponte dell’Immacolata che non ha favorito ulteriori arrivi, è certamente compensato dalla qualità dell’offerta di Trento, che resta molto attrattiva e gradita ai turisti soprattutto italiani.

Foto Romano MAGRONE @APT Trento