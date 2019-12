Questo pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 via Via Verdi e via Tommaso Gar resteranno senza luce per lavori sui cavi della rete di media e bassa tensione.

Lo comunica Dolomiti Energia. L'interruzione di energia elettrica interesserà dunque oltre ad abitazioni private, bar, negozi e uffici anche le facoltà universitarie di Sociologia, Giurisprudenza, Economia e Lettere.