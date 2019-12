Niente ressa tra le bancarelle e un centro città più vivibile. Per le migliaia di persone che ieri hanno preferito Trento ad altre destinazioni, la scelta è stata quanto mai azzeccata: giornata fredda ma con un sole piacevole, la possibilità di visitare le casette del Mercatino di Natale o le 400 bancarelle di Santa Lucia senza farsi strada sgomitando nella calca.

Ma c'è il rovescio della medaglia: i numeri sono in netto calo. Ieri il centro città ha accolto tra le 70 e le 75mila persone; circa 25-30% in meno rispetto al picco di 100mila raggiunto (e anche superato) in alcune edizioni della fiera degli ultimi anni. Sabato si sono calcolate 45mila presenze contro le 60-65mila degli anni scorsi nella prima giornata delle bancarelle di Santa Lucia.

Numeri in calo anche per i pullman in arrivo: 39 ieri mattina, 35 nel pomeriggio, con la somma a fine giornata che è lontana dai 100 mezzi medi degli scorsi anni. Crolla anche il numero di camper: 150 ieri tra l'area del palazzetto, l'ex Zuffo e le altre zone dedicate, a fronte del record di 700 camper raggiunto in alcune recenti edizioni della fiera di Santa Lucia.