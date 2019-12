Agli elettori del centrodestra che stamattina hanno ordinato il cappuccino in questo bar di Trento, dev'essere venuto un singhiozzo. Ma l'effetto "Sardine" in città ha contagiato anche i baristi. Al Niky's Alchinie del Gusto di via Fermi (in Clarina), la mattinata oggi era così; con le sardine al postoi del cuore decorativo sulla schiuma. Ah, non sappiamo che fine hanno fatto le brioche alla Nutella.