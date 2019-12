Vigili del fuoco e tecnici di Novareti in azione nel pomeriggio di ieri in centro storico a Trento: alcuni residenti e passanti hanno allertato il 112 riferendo di avvertire un forte odore di gas nell’aria e subito i permanenti sono partiti dalla caserma di piazza Centa seguiti dai tecnici della società di servizi.



Dopo scrupolose verifiche sia negli stabili che negli esercizi lungo la via, non sono tuttavia state rilevate anomalie.