Aggressione a Trento, oggi pomeriggio, in vicolo Madruzzo, una laterale di via santa Croce.



Una donna di 57 anni, è stata aggredita da tre giovani, pare di origine straniera. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna avrebbe notato i tre che armeggiavano con della droga nel vicolo.



Invitata ad andarsene, la donna avrebbe iniziato a filmare la scena, per documentarla, con il suo smartphone. A quel punto i tre si sono scagliati contro di lei, cercando di strapparle il cellulare.



La donna si è difesa: è riuscita a evitare la perdita dello smartphone ma avrebbe rimediato qualche schiaffo. Un passante ha notato la scena e dato l’allarme. Sul posto si sono subito recati i carabinieri.