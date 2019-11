Più di un'ora in colonna da Cadine per arrivare a Trento: un calvario. Questa mattina il traffico sul cavalcavia che porta in città e sulla tangenziale di Trento per chi proviene da nord è rimasto bloccato in lunghi incolonnamenti più pesanti del solito. E il problema si è risolto solo dopo le 10.

I pendolari che raggiungono la città nelle prime ore della mattina ci sono abituati ma molti oggi erano esasperati, basta un tamponamento per congestionare il traffico in modo insostenibile e anche l'autostrada gratis dai caselli di Trento nord e sud non sembra essere sufficiente a superare i disagi.