La malattia si è portata via a soli 49 anni Christian Belli, di Sopramonte.

Christian lascia la moglie Hanna e i figli Alessandro e Sofia, oltre a papà Romano e al fratello Andrea.

Molto conosciuto e apprezzato in paese, anche per via del suo lavoro nel negozio di alimentari Conad, dove stava dietro il bancone insieme a papà e fratello.

Grande lavoratore, sempre pronto a una battuta o a una parola gentile nei confronti dei clienti, lascerà un grande vuoto non solo nella sua famiglia ma in tutta la comunità.

I funerali si svolgeranno domani, martedì, alle 14.30 con partenza dalla chiesa parrocchiale di Sopramonte.