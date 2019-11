Mattinata di passione per i pendolari in arrivo da Cadine e dalla Valle dei Laghi: per un incidente nella galelria del Bus de Vela in direzione Trento, il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora, e la circolazione è stata ripristinata solo dopo le ore 9.

L'incidente - non grave - è avvenuto alle 7,30 ed ha coinvolto due vetture. Difficili le operazioni di soccorso: con la galleria piena di auto, è stato difficile raggiungere i feriti.

Alla fine, come detto, il bilancio è fortunatamente lieve: un solo ferito (un ragazzino di 13 anni), e due persone soccorse (un uomo di 27 anni e una donna di 21) che però hanno rifiutato il trasporto in ambulanza. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con molti pendolari che hanno scelto di salire a Sopramonte e scendere dalla strada del Bondone a Candriai e Sardagna.