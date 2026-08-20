ROVERETO. I campionati europei di atletica leggera che si sono conclusi domenica a Birmingham, in Inghilterra, hanno fatto il botto. Nadia Battocletti e gli altri azzurri, vicendo il medagliere e facendo incetta di titoli, hanno portato in dote allo sport italiano e agli indici di ascolti televisivi una sorta di effetto Jannik Sinner per il tennis. Mai prima d'ora, infatti, si era palesato un amore incondizionato per atleti senza scarpini da football.

In tivù poi, solo sui canali di Stato della Rai, l'evento è stato seguito da una media di 1,5 milioni di persone a collegamento con una punta di 2,5, pari al 19% di share tv, per la vittoria della staffetta 4x400 maschile sull'Inghilterra. Questo improvviso amore per discipline lontane anni luce dal calcio e dal suo mondo dorato fatto di lustrini, pajlettes e capricci da star milionarie - che alle nostre latitudini non regala grandi soddisfazioni - apre scenari importanti. Soprattutto restituisce valori sociali allo sport inneggiando anche allo spirito di squadra che nel pallone pare scemare sempre di più. Avanti, dunque, con la pista e le pedane che a Rovereto sono di casa da sempre. Almeno da quando c'è l'Us Quercia, da 81 anni quindi. Una società che è un vanto per la città, non a caso della Quercia, e per l'intero Trentino.

«Siamo una società che è in serie A sia al maschile che al femminile. - spiega con orgoglio il presidente Carlo Giordani - E abbiamo più di 500 iscritti di cui 250 hanno meno di 17 anni».I giovani, insomma, preferiscono correre e saltare piuttosto che dare calci a una palla sgomitando in mezzo al campo. In Vallagarina, tra l'altro, ci sono altri tre sodalizi affiliati alla Fidal, la Federazione italiana atletica leggera: Loppio, Lagarina Crus Team e Junior Sport Avio. Quest'ultimo pratica solo l'attività giovanile mentre Loppio si occupa di amatori e master.

Giordani, il boom di ascolti può fare da traino per l'intero movimento?

«Altroché! Gli Europei di atletica sono stati molto seguiti e questo aiuta tutti. Sicuramente questi eventi con risultati così importanti riescono a creare una spinta e a spingere molti giovani a praticare questi sport».

La Vallagarina, e Rovereto in particolare, sull'atletica ci crede molto.

«Sì, e infatti ci sono ben quattro società affiliate alla Fidal con la Quercia che è in serie A sia con la squadra maschile che con quella femminile».

Il grande seguito dei campionati, per altro, è avvenuto in estate dove la tivù spesso e volentieri resta spenta. E a guardarla, dicono gli esperti, sono stati molti ragazzi.

«È un effetto positivo i cui risultati si vedranno a breve. Quando ripartirà l'attività promozionale giovanile, a settembre, si vedrà proprio l'effetto sulle iscrizioni e sulle adesioni. Ci aspettiamo molti giovani pronti ad entrare nel mondo dell'atletica leggera».

Gli emuli di Nadia Battocletti, insomma, sono pronti a snobbare il calcio preferendo la pista azzurra dello stadio Quercia. Che, non a caso, diventerà il tempio regionale dell'atletica, un cantiere da oltre 12 milioni di euro che ospiterà 6mila tifosi all'aperto e che può vantare anche un impianto indoor per allenamenti e gare invernali al chiuso.

Lo stadio come casa dell'atletica leggera regionale è un sogno di che si avvera?

«Sì. Finalmente, dopo un'attesa di 35 anni, ci sarà un posto degno per l'attività sportiva. Dovrebbe essere pronto tra un anno e mezzo. Certo se si riuscisse a finire i lavori per l'edizione numero 64 del "Palio della Quercia" sarebbe un bel colpo».

Per il Palio di quest'anno, l'8 settembre, saranno in tanti a correre al Quercia. Effetto Battocletti?

«Sicuro ma anche altri nomi di prestigio. Ci sono ben nove medaglie italiane di Birminghan. I due ori della Battocletti sui 5 e 10mila metri, quello di Andy Diaz nel salto triplo e altri».