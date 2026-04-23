ROVERETO. Insulti razzisti contro una passeggera durante il servizio: un autista di Trentino Trasporti è stato rimosso dalla guida e destinato ad altra mansione, mentre l’azienda ha avviato un procedimento disciplinare.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi sulla linea 2, in zona corso Rosmini a Rovereto. Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe perso il controllo durante una discussione con una donna, arrivando a rivolgerle frasi offensive legate al colore della pelle, pronunciate davanti agli altri passeggeri.

«Sei una m…, vedi di che colore sei»: gli insulti razzisti di un autista di Trentino Trasporti a una passeggera Violenta aggressione verbale su un autobus a Rovereto, registrata e poi postata sui social. l dipendente è stato sospeso, avviato un procedimento disciplinare

La scena è stata ripresa con un cellulare e il video, pubblicato online, ha rapidamente attirato l’attenzione, arrivando anche ai vertici aziendali. Nel filmato si sente l’autista insultare la donna, che tenta di replicare accusandolo di razzismo, senza però riuscire a calmare la situazione.

Dai primi elementi, la passeggera stava assistendo un’anziana prima di esibire il biglietto. L’azienda ha definito il comportamento “inaccettabile” e ha avviato l’iter disciplinare, che potrebbe portare anche al licenziamento.