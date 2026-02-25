Alpeadria Historical Fencing League, il roveretano Taraldsen vince a Conegliano

TRENTO. Vittoria per Olav Gianmaria Taraldsen alla tappa di Conegliano dell’Alpeadria Historical Fencing League.

L’atleta roveretano ha conquistato il primo posto nella disciplina di spada a striscia e pugnale, centrando l’obiettivo dopo il secondo posto ottenuto a Villa Lagarina, sfumato per un solo punto.

Il successo conferma la crescita tecnica mostrata negli ultimi mesi. Dopo la delusione della precedente prova, Taraldsen è riuscito a imporsi nella sua specialità, salendo sul gradino più alto del podio al termine di un percorso di gara solido e costante.

L’atleta si allena tra Rovereto e Trento con la SSD Scherma Storica Veneto Trentino Alto Adige, all’interno del gruppo agonistico della società. Gli allenamenti settimanali sono dedicati alle diverse discipline della scherma storica, con particolare attenzione al lavoro tecnico, tattico e atletico.

Il risultato di Conegliano rappresenta un segnale positivo per l’intero team trentino, impegnato in un percorso di consolidamento e sviluppo competitivo sotto la guida del maestro Andrea Rossini.

La stagione dell’Alpeadria Historical Fencing League prosegue ora con rinnovato entusiasmo, dopo un successo che valorizza il lavoro svolto sul territorio.