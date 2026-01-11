Operazione bomba a Rovereto, linea ferroviaria Trento–Ala interrotta dalle 9.30 alle 14.30

ROVERETO. Per consentire la rimozione della bomba a Rovereto, si ricorda che la linea ferroviaria Trento–Ala sarà interrotta dalle 9.30 alle 14.30. L’orario di fine lavori potrebbe variare in base al completamento delle operazioni.

I viaggiatori da Verona o Ala verso Bolzano e Brennero proseguiranno il viaggio da Trento con i treni successivi. Chi viaggia da Bolzano o Trento verso Verona potrà utilizzare bus sostitutivi attivi da Ala fino a Verona, con fermata solo per la discesa dei passeggeri.

Punti di fermata dei bus sostitutivi: Trento, piazzale antistante la stazione FS; Calliano, via Valentini, uscita del piazzale antistante la stazione; Rovereto, piazzale uscita sottopasso via Pedroni (lato opposto al fabbricato viaggiatori); Mori, piazzale antistante la stazione FS; Serravalle all’Adige, SS 12, fermata autobus Trentino Trasporti; Ala, piazzale antistante la stazione FS; Avio, piazzale antistante la stazione FS; Borghetto sull’Adige, SS 12, fermata autobus Trentino Trasporti; Peri, piazzale antistante la stazione FS; Dolcè, piazzale antistante la stazione FS, S.R. 12 bivio FS; Domegliara - S. Ambrogio, stradone Alcide De Gasperi ingresso parcheggio fronte stazione FS; Verona P.N., piazzale antistante la stazione FS Corsia E-1.

Gli orari dei bus sostitutivi potranno variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di biciclette né di animali di grossa taglia; è sempre ammesso il cane di assistenza.

I treni regionali Trenitalia tra Verona e Bolzano e quelli Veloci tra Bologna e Brennero subiranno modifiche o cancellazioni. Alcuni treni EuroCity e Alta Velocità saranno soppressi o avranno orari modificati. L’offerta ferroviaria dei treni regionali e Intercity è riprogrammata come indicato nella tabella.

Avviso TI Ordigno Bellico Rovereto Trad. TED 5 by Luca Marognoli

Bus by Luca Marognoli