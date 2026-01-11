Operazione bomba a Rovereto, linea ferroviaria Trento–Ala interrotta dalle 9.30 alle 14.30
Previsti autobus sostitutivi in direzione Verona. Ecco la tabella delle corse in programma (foto Gabriele Margon)
ROVERETO. Per consentire la rimozione della bomba a Rovereto, si ricorda che la linea ferroviaria Trento–Ala sarà interrotta dalle 9.30 alle 14.30. L’orario di fine lavori potrebbe variare in base al completamento delle operazioni.
I viaggiatori da Verona o Ala verso Bolzano e Brennero proseguiranno il viaggio da Trento con i treni successivi. Chi viaggia da Bolzano o Trento verso Verona potrà utilizzare bus sostitutivi attivi da Ala fino a Verona, con fermata solo per la discesa dei passeggeri.
Punti di fermata dei bus sostitutivi: Trento, piazzale antistante la stazione FS; Calliano, via Valentini, uscita del piazzale antistante la stazione; Rovereto, piazzale uscita sottopasso via Pedroni (lato opposto al fabbricato viaggiatori); Mori, piazzale antistante la stazione FS; Serravalle all’Adige, SS 12, fermata autobus Trentino Trasporti; Ala, piazzale antistante la stazione FS; Avio, piazzale antistante la stazione FS; Borghetto sull’Adige, SS 12, fermata autobus Trentino Trasporti; Peri, piazzale antistante la stazione FS; Dolcè, piazzale antistante la stazione FS, S.R. 12 bivio FS; Domegliara - S. Ambrogio, stradone Alcide De Gasperi ingresso parcheggio fronte stazione FS; Verona P.N., piazzale antistante la stazione FS Corsia E-1.
Gli orari dei bus sostitutivi potranno variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di biciclette né di animali di grossa taglia; è sempre ammesso il cane di assistenza.
I treni regionali Trenitalia tra Verona e Bolzano e quelli Veloci tra Bologna e Brennero subiranno modifiche o cancellazioni. Alcuni treni EuroCity e Alta Velocità saranno soppressi o avranno orari modificati. L’offerta ferroviaria dei treni regionali e Intercity è riprogrammata come indicato nella tabella.
