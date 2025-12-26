Rugby in lutto per la morte a 48 anni di Samuel Zambelli: “La tua impronta rimarrà per sempre sul nostro campo»

ROVERETO. Il mondo del rugby trentino piange la scomparsa di Samuel Zambelli, venuto a mancare a 48 anni. Vicepresidente del Lagaria rugby Rovereto, era una presenza riconosciuta e stimata nel panorama sportivo provinciale, dove aveva costruito nel tempo un ruolo di riferimento grazie a impegno, competenza e passione.

Lascia la moglie e due figli. La notizia ha colpito profondamente la comunità sportiva di Rovereto e del Trentino.

Nel saluto affidato ai canali social, la società ha riassunto il legame profondo con Samuel Zambelli in una frase simbolica: «La tua impronta rimarrà per sempre sul nostro campo».