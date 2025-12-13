La festa per gli 80 anni dell’Unione sportiva Quercia di Rovereto: “Emozioni uniche”

ROVERETO. L’Unione sportiva Quercia di Rovereto ha celebrato gli 80 anni dalla fondazione con una cerimonia molto partecipata all’Auditorium di Trentino Sviluppo, ripercorrendo una storia sportiva che dal 1945 accompagna generazioni di atleti. Nel corso dell’evento sono stati premiati i protagonisti della stagione 2025, con la mezzofondista Valeria Minati eletta atleta dell’anno, ed è stato distribuito l’annuario sociale della società.



Alla festa hanno preso parte il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale allo sport Mattia Gottardi, che hanno voluto portare il saluto delle istituzioni. Fugatti ha sottolineato il valore educativo dello sport e il ruolo della Quercia nella crescita umana e sociale dei giovani, ricordando l’importanza del lavoro di volontari e dirigenti e l’impegno pubblico negli investimenti per impianti e attrezzature sportive. Nel suo intervento ha anche salutato l’atleta Elisa Zendri, presente in sala.



Parole di apprezzamento anche da Gottardi, che ha definito la Quercia una realtà di eccellenza capace di trasmettere passione e valori a intere generazioni, distinguendosi nel panorama nazionale. In apertura il presidente della società Carlo Giordani ha ripercorso le tappe principali della storia del sodalizio, mentre la sindaca di Rovereto Giulia Robol ha evidenziato il legame tra la società sportiva e la città.



Fondata nel maggio 1945, la Quercia è passata da polisportiva a società specializzata nell’atletica, disciplina nella quale negli ultimi cinquant’anni ha raggiunto vertici nazionali. Sono circa cinquanta gli atleti vestiti di azzurro, con numerosi titoli italiani conquistati a livello assoluto, juniores e allievi. Una notorietà cresciuta anche grazie a eventi di rilievo come il Palio Città della Quercia e il Cross della Vallagarina, affiancati da iniziative dedicate alle scuole e ai più giovani.