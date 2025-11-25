Coppia roveretana attraversa la Sicilia a piedi: da Palermo a Enna in dodici giorni

ENNA. Da Palermo a Enna a piedi, 237 chilometri in 12 giorni, percorrendo trazzere e paesaggi mozzafiato tra pecore, cavalli, asini, mucche a capre. E' l'avventura di due trentini, entrambi di Rovereto, Maurizio Battisti, archeologo, e Ilaria Ribaga, che dopo qualche anno di lavoro in un museo oggi si definisce una cantastorie.

Sono partiti da Palermo e hanno attraversato a piedi valli e colline, percorrendo per 3 giorni la Magna Via Francigena per arrivare a Corleone, dove hanno intersecato il cammino dell'antica trasversale sicula, un percorso che taglia trasversalmente in due la Sicilia mentre la unisce simbolicamente.

Sono sempre più i turisti che vanno in Sicilia per provare questo cammino che attraversa 8 province, 57 comuni, 6 parchi archeologici, 47 siti di interesse storico archeologico monumentale, un parco naturale e 7 riserve naturali.

"Abbiamo percorso, in media, 20 chilometri al giorno, camminando immersi in un paesaggio meraviglioso - dice Maurizio -. Vogliamo dire grazie ai siciliani che con coraggio tornano a popolare l'interno della Sicilia, inventandosi attività e combattendo così il continuo spopolamento di questi splendidi paesi e paesaggi".

"Un'esperienza bellissima che ci ha fatto godere di questa magnifica terra che è la Sicilia che abbiamo percorso con il corpo e con la mente - dice Ilaria, che di Maurizio è anche compagna di vita - Perché mentre i piedi si muovono su e giù, i sensi vagano nell'immensità degli spazi, dei colori, dei suoni e dei silenzi della generosa e accogliente terra di Sicilia".