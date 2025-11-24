Schianto sul bus in Liguria, muore guida turistica roveretana
Marina Chiarina, 63 anni, era nata nella città della Quercia e viveva a Lonato. Sedeva a fianco del conducente di un autobus turistico quando il mezzo ha tamponato un tir. Incastrata tra le lamiere, elitrasportata all’ospedale di Genova, è deceduta all'ospedale
ROVERETO. È morta ieri pomeriggio all'ospedale San Martino di Genova, Marina Chiarina, accompagnatrice e guida turistica di 63 anni originaria di Rovereto. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente, avvenuto sabato sull'autostrada A10 in Liguria, nel tratto tra Arenzano e Varazze in direzione Savona.
La donna viaggiava sul sedile a fianco dell'autista di un bus turistico diretto in Francia quando il mezzo ha tamponato il tir che lo precedeva viaggiando nella prima corsia. Insegnante di inglese, viveva da tempo in provincia di Brescia e lascia due figli.
