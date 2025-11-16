Rovereto, 51enne incastrata dopo lo scontro: liberata con le pinze idrauliche
La donna, sempre cosciente, è stata raggiunta e stabilizzata dai sanitari di Trentino Emergenza. È stata poi accompagnata in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento (Foto Vigili del fuoco di Rovereto)
ROVERETO. Attimi di forte apprensione poco prima delle 13 sulla bretella dei Fiori, dove due auto si sono scontrate mentre percorrevano il tratto urbano. Nell’urto una conducente di 51 anni è rimasta intrappolata nel suo mezzo.
La squadra dei vigili del fuoco di Rovereto è intervenuta con rapidità e ha impiegato le pinze idrauliche per aprire un varco tra le lamiere. La donna, sempre cosciente, è stata raggiunta e stabilizzata dai sanitari di Trentino Emergenza.
Successivamente è stata accompagnata in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove sono in corso gli accertamenti clinici.